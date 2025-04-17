Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:17, 17 апреля 2025Бывший СССР

Комбат ВСУ рассказал о масштабном нашествии России

Комбат ВСУ Юдж: Россияне продвигаются табунами, сдержать их нашествие невозможно
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России продвигаются «табунами», сдержать их наступление становится все сложнее. О масштабном наступлении Российской армии рассказал комбат Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Юдж, передает «Страна.ua».

«Россияне продвигаются уже табунами, нынешними силами ВСУ сдержать такое нашествие невозможно», — сказал он. По его словам, ситуация критическая: россияне имеют преимущество один к 12.

Юдж отметил, что Российские войска используют погоду и растительность для маскировки. ВСУ сдерживают наступление артиллерией и дронами, однако без резервов остановить россиян будет невозможно, добавил комбат.

Ранее в украинской разведке пожаловались на трудности с российскими ракетами. «Баллистические ракеты трудно сбить... Беспилотники модернизируются», — пожаловался замглавы Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал срок ответа России по предложению о прекращении огня

    ВСУ ударили по Энергодару

    Военкоры сообщили о «проламывании» обороны ВСУ на одном участке

    Комбат ВСУ рассказал о масштабном нашествии России

    Инвалид из российского города оказалась вынуждена девять лет ползать по подъезду

    «Спартак» разгромил «Салават Юлаев» и оказался в шаге от выхода в полуфинал Кубка Гагарина

    Трамп отказался считать себя фанатом Зеленского

    Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США

    Талибы высказались об отношениях с Россией

    В США потребовали от Трампа поставить Зеленскому ультиматум

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости