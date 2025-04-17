Комбат ВСУ рассказал о масштабном нашествии России

Комбат ВСУ Юдж: Россияне продвигаются табунами, сдержать их нашествие невозможно

Вооруженные силы (ВС) России продвигаются «табунами», сдержать их наступление становится все сложнее. О масштабном наступлении Российской армии рассказал комбат Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Юдж, передает «Страна.ua».

«Россияне продвигаются уже табунами, нынешними силами ВСУ сдержать такое нашествие невозможно», — сказал он. По его словам, ситуация критическая: россияне имеют преимущество один к 12.

Юдж отметил, что Российские войска используют погоду и растительность для маскировки. ВСУ сдерживают наступление артиллерией и дронами, однако без резервов остановить россиян будет невозможно, добавил комбат.

Ранее в украинской разведке пожаловались на трудности с российскими ракетами. «Баллистические ракеты трудно сбить... Беспилотники модернизируются», — пожаловался замглавы Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

