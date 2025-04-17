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17:23, 17 апреля 2025Моя страна

Лебедев одобрил решение властей Сургута купить кормушки для белок за 805 тысяч рублей

Дизайнер Лебедев: Власти Сургута порадуют белок кормушками за 805 тысяч рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: видео Артемия Лебедева во «ВКонтакте»

Российский дизайнер и предприниматель Артемий Лебедев одобрил решение властей Сургута купить кормушки для белок за 805 тысяч рублей. Размышлениями на данную тему он поделился в своем подкасте, доступном на платформе «VK Видео».

По его мнению, если мэрия хочет сделать что-то приятное для животных и местных жителей, то ей лучше не мешать. «Если люди хотят порадовать белочек, а также жителей, то нужно не мешать им в этом процессе, а не считать копейки. Все комментаторы представляют себе, что это пакет из-под молока с вырезанной дыркой, куда можно насыпать какого-то зерна. Нет, тут такие кормушки для белочек, которые похожи на детскую игровую площадку», — заявил он.

Кроме того, Лебедев отметил, что 160 тысяч рублей вполне приемлемая цена для одной кормушки. Более того, он считает, что цена должна быть выше из-за сложной конструкции.

Ранее сообщалось, что власти Хабаровска захотели выделить больше миллиарда рублей на ремонт дорог после видео местного жителя.

ЖЗЛ
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