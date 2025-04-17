Людям с запорами предложили альтернативу слабительным

Медбрат Кастинейра призвал при запорах попробовать массаж вместо слабительных

Медбрат Эктор Кастинейра предложил людям, у которых бывают запоры, альтернативу слабительным. В беседе с изданием Vanitatis он призвал вместо этих лекарственных средств попробовать массаж.

Как отметил Кастинейра, массаж стимулирует дефекацию естественным и безопасным образом. Так, необходимо мягкими круговыми движениями повторять, двигая рукой по животу, расположение толстой кишки. Начать следует с нижней правой стороны живота, затем нужно продвинуться вверх к ребрам и перейти на левую сторону, а потом стоит снова опуститься.

По словам специалиста, такой массаж можно выполнять также при вздутии живота. Благодаря данной процедуре отпадет потребность в регулярном использовании слабительных, заверил медбрат. Эти препараты в долгосрочной перспективе вызывают привыкание и негативно сказываются на работе кишечника, заключил Кастинейра.

Ранее диетолог Анастасия Калига заявила, что запор может возникнуть из-за плохого рациона. По словам врача, к нему приводит недостаток растительной пищи.