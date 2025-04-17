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13:33, 17 апреля 2025Забота о себе

Людям с запорами предложили альтернативу слабительным

Медбрат Кастинейра призвал при запорах попробовать массаж вместо слабительных
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Медбрат Эктор Кастинейра предложил людям, у которых бывают запоры, альтернативу слабительным. В беседе с изданием Vanitatis он призвал вместо этих лекарственных средств попробовать массаж.

Как отметил Кастинейра, массаж стимулирует дефекацию естественным и безопасным образом. Так, необходимо мягкими круговыми движениями повторять, двигая рукой по животу, расположение толстой кишки. Начать следует с нижней правой стороны живота, затем нужно продвинуться вверх к ребрам и перейти на левую сторону, а потом стоит снова опуститься.

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По словам специалиста, такой массаж можно выполнять также при вздутии живота. Благодаря данной процедуре отпадет потребность в регулярном использовании слабительных, заверил медбрат. Эти препараты в долгосрочной перспективе вызывают привыкание и негативно сказываются на работе кишечника, заключил Кастинейра.

Ранее диетолог Анастасия Калига заявила, что запор может возникнуть из-за плохого рациона. По словам врача, к нему приводит недостаток растительной пищи.

ЖЗЛ
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