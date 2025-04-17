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18:52, 17 апреля 2025Экономика

Международный валютный фонд оценил риски глобальной рецессии

МВФ: Торговая напряженность выплеснулась наружу из-за подорванного доверия
Кирилл Луцюк

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Мировая экономика замедлится, но рецессия ей пока не грозит. Об этом предупредила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Ее процитировало агентство Bloomberg.

По ее словам, глобальной торговле предстоит перезагрузка: накопившаяся напряженность «выплеснулась наружу», так как страны перестали доверять друг другу.

При этом Георгиева отказалась считать причиной нынешнего кризиса глобальную экономическую интеграцию. Она напомнила, что благодаря этому процессу из нищеты смогли выбраться миллионы людей, а мир в целом стал лучше. Впрочем, как признала Георгиева, «выиграли от этого не все», так как рабочие места стали переносить в регионы с более низкой заработной платой.

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«Многие винят международную экономическую систему в предполагаемой несправедливости в своей жизни», — сказала Георгиева.

По ее словам, для преодоления сложившихся проблем Китай должен увеличить частное потребление, а Европа продолжить интеграцию, последовав примеру Германии, тратя больше на оборону и инфраструктуру. Что касается США, то им глава МВФ рекомендует заняться снижением государственного долга. Весь секрет, как полагает шеф МВФ, в том, чтобы воспользоваться моментом и сосредоточить всю энергию «не на сохранении старого, а на создании нового».

Ранее Георгиева заявила, что пошлины, к которым прибегли США, могут еще сильнее навредить мировой экономике.

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