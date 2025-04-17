МИД обвинил Украину в превращении детей в живой щит для военных в Сумах

Захарова: Украинские власти сознательно прикрыли военных в Сумах детьми

Украинские власти сознательно прикрыли собрание военных в Сумах детьми, но международные институты игнорируют этот факт. В превращении детей в живой щит для ВСУ Киев обвинила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Когда стало понятно, что для того, чтобы прикрыть эту сходку [в Сумах], именно киевский режим, именно местная украинская военная администрация и придумала этот живой щит, у всех как-то резко закончились слова», — заявила дипломат.

Она отметила, что особенно лицемерной по этому вопросу выглядит позиция Секретариата ООН.

Ракетная атака по конгресс-центру Сумского госуниверситета произошла 13 апреля. По информации депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой, удар был нанесен по скоплению бойцов ВСУ на мероприятии, где им вручались госнаграды.