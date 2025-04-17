Минобороны: В Курской области ВС России нанесли поражение ВСУ у Горнали

Российские военные в Курской области нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Горналь. Подробности о ходе боев в приграничье журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что группировка войск «Север» нанесла в Курской области поражение бригадам территориальной обороны, а также механизированной и десантно-штурмовой бригадам. Кроме того, в Сумской области удары пришлись по Великой Рыбице, Запселью, Мирополью, Садкам, Юнаковке и Яблоновке.

Помимо этого, оперативно-тактическая авиация, беспилотники и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в семи населенных пунктах в Сумской области. Суточные потери ВСУ в Курской области составили 165 военнослужащих.

Тем временем, как ранее сообщило Минобороны, ВСУ за сутки потеряли до 65 солдат на белгородском направлении. В приграничье российские военные поразили две механизированные и десантно-штурмовые бригады.