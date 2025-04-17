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13:37, 17 апреля 2025Россия

Появились подробности о потерях ВСУ под Белгородской областью

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 65 бойцов на белгородском направлении
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки лишились до 65 бойцов на белгородском направлении. Эти и другие подробности о потерях противника журналистам сообщили в Минобороны России.

«Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны», — говорится в сообщении.

Бои, по данным оборонного ведомства, проходили под Белгородской областью, а именно в районах населенных пунктов Миропольское, Проходы, Рясное и Новодмитровка Сумской области.

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Ранее Telegram-канал «Северный ветер» опубликовал видео уничтожения бойцов Вооруженных сил Украины, которые пытались проникнуть в Белгородскую область. На кадрах видно, как пешие группы ВСУ пытаются проникнуть в Белгородскую область, удары по ним наносят беспилотники.

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