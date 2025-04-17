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14:20, 17 апреля 2025Россия

Минобороны раскрыло потери ВСУ в Курской области

Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли до 165 бойцов в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 165 военнослужащих в Курской области. Такие цифры журналистам назвали в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили до 165 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, двенадцать автомобилей, три артиллерийских орудия», — говорится в сообщении.

С момента вторжения в Курскую область, добавили в оборонном ведомстве, украинские войска лишились свыше 74 780 военнослужащих.

Ранее Telegram-канал «Северный ветер» показал видео с уничтоженной в Курской области техникой Вооруженных сил Украины. На кадрах видны последствия одного из боев в окрестностях села Гуево. Можно заметить по меньшей мере один уничтоженный танк и два сгоревших автомобиля — внедорожник и грузовик, от которых остались лишь каркасы.

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