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16:53, 17 апреля 2025Россия

Минобороны выпустило сообщение об атаке ВСУ одновременно с заявлениями Кремля о моратории

МО России: БПЛА самолетного типа был перехвачен над Ростовской областью
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) был перехвачен российскими военными над Ростовской областью. О новой попытке атаки ВСУ журналистам сообщили в Минобороны России.

Сообщение оборонного ведомства было опубликовано в Telegram в 16:42, почти одновременно с заявлениями пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова об указаниях главы государства по мораторию на удары по энергообъектам.

Как рассказали в Минобороны, беспилотник был не уничтожен, а перехвачен.

По последней информации, новых указаний от президента России о продлении или прекращении моратория на удары по энергетической инфраструктуре на Украине не поступало. В Минобороны России регулярно заявляли о несоблюдении Киевом моратория.

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