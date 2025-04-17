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07:34, 17 апреля 2025Экономика

Мощное землетрясение произошло в одной стране

USGS: Рядом с островом Сулавеси в Индонезии произошло мощное землетрясение
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЗемлетрясение в Индонезии

Фото: Pixabay

Рядом с островом Сулавеси в Индонезии произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксировали в четверг, 17 апреля, в 00:51 по местному времени (03:51 мск), их магнитуда достигала 5,6 — это считают сильным землетрясением. Эпицентр находился в 46 километрах к юго-востоку от города Модиси с населением 10 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

О разрушениях инфраструктуры и пострадавших жителей страны информация не уточняется.

Днем ранее землетрясение аналогичной мощности произошло на Филиппинах. Подземные толчки произошли на острове Минданао в среду, 16 апреля, в 05:42 утра по местному времени (00:42 мск). Эпицентр землетрясения залегал на глубине 31 километр, в 107 километрах в юго-западном направлении от крупного города Коронадал с населением более чем 195 тысяч человек.

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