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00:26, 18 апреля 2025Бывший СССР

На Украине арестовали крупное литиевое месторождение

NV: Cуд Киева арестовал месторождение лития в Кировоградской области
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Киевский суд наложил арест на 51 земельный участок Полоховского месторождения лития в Кировоградской области Украины. Об этом сообщает издание NV.

«Печерский районный суд Киева арестовал 51 земельный участок Полоховского месторождения по требованию офиса генпрокурора. Участки исследовало ООО "Укрлитийдобыча" Сергея Табалова», — указано в сообщении.

Отмечается, что арест состоялся в рамках расследуемого с 2016 года дела о незаконном получении разрешения на добычу лития. Спустя девять лет расследование возобновилось, несмотря на тот факт, что компания заплатила 119 миллионов гривен за разрешение.

Ранее Вашингтон и Киев подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых. Теперь сторонам предстоит финализировать текст окончательного соглашения, подписать его и ратифицировать парламентами.

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