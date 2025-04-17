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05:02, 17 апреля 2025Мир

Назван сторонник Трампа в Европе

Журналист Херш допустил визит Трампа в Италию в ближайшее время
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони . Фото: Reuters

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что президент США Дональд Трамп может вскоре посетить Италию. Об этом он написал в своем блоге на платформе Substack.

Херш назвал премьер-министра Италии Джорджу Мелони одним из ближайших сторонников Трампа в Западной Европе. «Мне сообщили, что Трамп вскоре отправится в Рим с государственным визитом, о котором еще не было объявлено», — допустил журналист.

Ранее Мелони заявила о доверии к президенту России Владимир Путину. «Трамп часто говорит, что если он подпишет сделку с Россией, то Россия будет соблюдать ее. Я в это верю. Пока Трамп будет у власти, Путин ее будет соблюдать», — отметила она.

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