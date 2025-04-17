Некоторых россиян предупредили о риске остаться без страховой пенсии

Эксперт Гукасова: Для назначения страховой пенсии необходимы взносы в Соцфонд

Не все россияне смогут получать страховую пенсию по достижении необходимого для этого возраста. Те, кто на протяжении своей трудовой карьеры не делали страховые взносы в Социальный фонд, рискуют остаться без этих выплат, рассказала директор программы Федерального методического центра повышения финграмотности РАНХиГС Нина Гукасова, ее цитирует РИА Новости.

«С официального дохода работодатель платит за сотрудника страховые взносы в Социальный фонд России, и эти взносы учитываются в дальнейшем при назначении и расчете пенсии», — пояснила она. Эксперт отметила, что официальное трудоустройство влияет и на размер пособия по беременности, а также на больничные выплаты.

В случае, если гражданин не наработал достаточный стаж для назначения страховой пенсии, он может рассчитывать на социальную пенсию, отмечает Гукасова. Она уточнила, что ее размер в 2025 году составляет 8 824,08 рубля в месяц.

Ранее в Госдуме напомнили, что для назначения пенсии в 2025 году необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и накопить как минимум 30 пенсионных баллов.