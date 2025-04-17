В России стали чаще затягивать со сдачей новостроек

Ввод многоквартирных домов в России упал на 17 %

Российские застройщики стали чаще затягивать со вводом домов в эксплуатацию. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на участников рынка и данные Росстата.

По данным ведомства, за последний год объем ввода новостроек снизился на 17,2 процента. Так, за первый квартал текущего года в стране было сдано 7,3 миллиона квадратных метров в сравнении с 8,8 миллиона в 2024-м. В результате показатель стал худшим для отрасли за последние шесть лет, с 2019 года, когда объемы ввода жилья составляли 7,1 миллиона «квадратов».

Наличие общей тенденции к затягиванию сроков сдачи подтверждают и в консалтинговой компании Macon. По статистике фирмы, показатель упал на 39,8 процента в Санкт-Петербурге, на 69,5 процента — в Приморье, на 63,8 процента — в Тюменской области и на 29,5 процента — в Свердловской области. Среди крупных регионов, как отмечают в Едином реестре застройщиков (ЕРЗ) России, наибольший спад демонстрируют Башкирия (90,6 процента), Ленобласть (75,4 процента) и Самарская область (72,6 процента). При этом в Москве показатель, наоборот, вырос на 25 процентов. Рост фиксируется и в Краснодарском крае — там показатель увеличился на целых 176 процентов.

Объемы ввода жилья в России снижаются уже второй год подряд, отмечают эксперты. Однако 2020-2023 годы были отмечены бумом жилищного строительства на фоне массовой льготной ипотеки. В связи с этим текущие показатели ввода стоит считать не падением, а скорее коррекцией, полагает управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. И, если спад в 2024 году считался предсказуемым и умеренным, то в 2025-м он был оправдан структурными причинами.

Ранее сообщалось о подорожании новостроек в России. За первый квартал этого года цены выросли на 2,4 процента. Прибавка в стоимости оказалась ниже темпов инфляции, отмечают в институте развития «Дом.РФ».