Одному из сегментов экономики США предсказали катастрофу

NBC: Американским виноделам предсказали катастрофу из-за Трампа и Канады

Одним из результатов торговых войн, развязанных президентом США Дональдом Трампом, может стать катастрофа американского виноделия. Об этом заявили в Американской винодельческой организации. Ее прогнозы приводит NBC.

Оказалось, что из-за отказа Канады от американского вина и тарифов США напряженная ситуация в винодельческой отрасли Соединенных Штатов усугубилась до такой степени, что возвращение к нормальной жизни выглядит очень трудным. Дело в том, что Канада была важнейшим рынком сбыта американских вин. Объем розничных продаж превышал 1,1 миллиарда долларов в год.

Однако в марте Канада решила бойкотировать американский алкоголь, убрав его с полок магазинов. Кроме того, эта продукция исчезла из местных ресторанов. Бойкот стартовал в Онтарио, и все провинции последовали его примеру.

Отмечается, что даже если тарифы отменят, то отрасль еще не скоро придет в норму.

Ранее Европейский союз не стал обкладывать пошлинами импортируемый из США бурбон. Этого добились лоббисты из Франции, Италии и Ирландии, которые надеются защитить свою алкогольную промышленность от эскалации торговой войны.