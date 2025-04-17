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16:11, 17 апреля 2025Путешествия

Пассажиры получили травмы из-за обрушения потолка в салоне самолета в США

Алина Черненко

Фото: Brian Snyder / Reuters

Несколько пассажиров авиакомпании Delta Air Lines получили травмы из-за обрушения потолка в салоне самолета во время полета. Об этом рассказал пользователь форума Reddit, на публикацию обратил внимание портал Aviation A2Z.

В понедельник, 14 апреля, на рейсе из Калифорнии в Джорджию, США, верхняя панель отсоединилась и ударила по голове пассажиров. По данным издания, нештатная ситуация произошла на одном из самолетов Boeing 757, средний возраст которых — 27 лет.

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Сотрудник Delta, анонимно прокомментировавший произошедшее на форуме, объяснил, что крепления панелей на этих лайнерах намеренно не сильно затянуты, чтобы бортпроводники смогли их снять и добраться до проводки в случае пожара. «Мне несколько раз приходилось вызывать командира воздушного судна, потому что они (крепления — прим. "Ленты.ру") слишком ослабли или сломались», — признался работник перевозчика.

В тот же день аналогичный инцидент произошел во время взлета на рейсе этой же авиакомпании из Атланты в Чикаго. После этого пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета.

Оба случая вызвали обеспокоенность по поводу технического обслуживания и протоколов безопасности самолетов, говорится в материале.

Ранее стало известно, что у самолетов Boeing 787 Dreamliner начали отваливаться унитазы. Такой дефект воздушных судов заметило Федеральное управление гражданской авиации США.

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