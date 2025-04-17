Депутат Чепа назвал подрыв ВСУ строений монастыря под Курском вандализмом

Вандализм и жестокость — это отличительные черты Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он прокомментировал в беседе с «Лентой.ру» подрыв строений Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области.

«Вандализм и жестокость — это отличительные черты ВСУ и тех их структур передовых и самых отпетых, которые были брошены на уничтожение и запугивание в первую очередь мирных граждан в Курской области. Отступая, они отказались от переговоров, отказались сдаваться и уничтожают строения религиозные здания, и продолжают совершать геноцид относительно российских граждан», — поделился депутат.

Ранее стало известно, что несколько групп ВСУ сбежали с территории удерживаемого ими Горнальского монастыря в Курской области в направлении Сумской области и подорвали ряд строений на территории комплекса.

Российские военные ворвались на территорию обители 16 апреля. Они, по последним данным, заняли большую часть монастыря, рядом с ним продолжаются ожесточенные бои — ВСУ пытаются контратаковать. Штурм идет с 11 апреля.

В начале апреля стало известно, что на территории Горнальского монастыря заблокированы около трехсот бойцов ВСУ. Его подземные тоннели, как выяснилась, ведут в Сумскую область — по ним противник проводит эвакуацию и подвозит боеприпасы.

