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08:00, 17 апреля 2025Из жизни

Порнозвезда наотрез отказалась делать одну вещь после секса со ста мужчинами за день

Олег Парамонов
Олег Парамонов
Lily Phillips

Lily Phillips. Фото: @lilyphillip_s

Порнозвезда Лили Филлипс, переспавшая со 101 мужчиной за восемь часов, наотрез отказывается делать одну вещь. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В интервью Stiff Socks Филлипс призналась, что никогда не целуется во время съемок. «Я не буду целоваться на съемочной площадке, — заявила она. — Заранее говорю: "Никаких поцелуев"».

Порнозвезда объясняет это заботой о здоровье. По ее мнению, шансы заболеть после поцелуев с незнакомыми людьми куда выше, чем после орального секса и даже полового акта.

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Ранее сообщалось, что Лили Филлипс не знала, как передается ВИЧ. На вопрос о вирусе она ответила, что «никогда не задумывалась об этом».

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