Порнозвезда наотрез отказалась делать одну вещь после секса со ста мужчинами за день

Порнозвезда Лили Филлипс, переспавшая со 101 мужчиной за восемь часов, наотрез отказывается делать одну вещь. Об этом сообщает издание Daily Mail.
В интервью Stiff Socks Филлипс призналась, что никогда не целуется во время съемок. «Я не буду целоваться на съемочной площадке, — заявила она. — Заранее говорю: "Никаких поцелуев"».
Порнозвезда объясняет это заботой о здоровье. По ее мнению, шансы заболеть после поцелуев с незнакомыми людьми куда выше, чем после орального секса и даже полового акта.
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Ранее сообщалось, что Лили Филлипс не знала, как передается ВИЧ. На вопрос о вирусе она ответила, что «никогда не задумывалась об этом».