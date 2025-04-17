Путин начал переговоры с эмиром Катара

Президент России Владимир Путин в Кремле начал переговоры с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Об этом сообщает ТАСС.
«Катар является одним из наших приоритетных партнеров в целом и тем более на Ближнем Востоке», — сказал российский лидер.
Аль Тани, в свою очередь, подчеркнул, что ценит отношения с Россией и планирует обсудить с Москвой совместные проекты.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Аль Тани в ходе встречи могут обсудить урегулирование украинского конфликта.
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