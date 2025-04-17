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14:04, 17 апреля 2025Мир

Путин начал переговоры с эмиром Катара

Путин 17 апреля проводит переговоры с эмиром Катара Аль Тани
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости / kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в Кремле начал переговоры с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Об этом сообщает ТАСС.

«Катар является одним из наших приоритетных партнеров в целом и тем более на Ближнем Востоке», — сказал российский лидер.

Аль Тани, в свою очередь, подчеркнул, что ценит отношения с Россией и планирует обсудить с Москвой совместные проекты.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Аль Тани в ходе встречи могут обсудить урегулирование украинского конфликта.

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