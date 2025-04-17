Путин вручил медаль Татьяне Булановой

Певица Татьяна Буланова получила медаль «За труды в культуре и искусстве»

Президент России Владимир Путин наградил певицу Татьяну Буланову медалью «За труды в культуре и искусстве». Соответствующий указ появился на портале опубликования правовых актов.

«Наградить артистку-вокалистку общества с ограниченной ответственностью "Мастерская шоу-программ пародии и юмора "Пластилиновая ворона" Татьяну Буланову медалью "За труды в культуре и искусстве"», — написано в указе.

Уточняется также, что Буланова в мастерской занимается организацией и проведением корпоративных мероприятий, праздников, спектаклей и концертов.

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