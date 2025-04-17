Раскрыт простой способ выявить лжеца

Психолог Кардальда: Просьба рассказать историю от конца к началу выявляет лжеца

Психолог Альба Кардальда заявила, что существует простой способ выявить лжеца. Этот метод она раскрыла в ходе беседы с изданием El Español.

По словам Кардальды, выявить ложь поможет всего одна просьба: рассказать историю от конца к началу. Это кажется простым заданием, но в действительности, если человек врет, ему будет сложно. «Можно увидеть, что у него появятся определенные противоречия», ─ заявила специалистка.

Как пояснила психолог, лгать значительно труднее, поскольку человеку необходимо придумать последовательную и достоверную историю и запомнить ее, чтобы потом воспроизвести. Если человек говорит правду, он делает это более свободно, совершает скачки во времени и обращается к реальным воспоминаниям. Если же лжеца попросить рассказать историю в обратном порядке, то вся подготовленная им в голове структура разрушится, заключила Кардальда.

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