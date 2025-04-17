Раскрыта распространенная ошибка при питье воды

Врач Олмос заявил о неэффективности употребления большого количества воды за раз

Врач Александр Олмос заявил, что многие люди пьют обычную воду неправильно. Распространенную ошибку медик раскрыл в ходе беседы с изданием Vanitatis.

Олмос заявил, что не стоит употреблять большое количество воды за один раз. Это неэффективно, поскольку организм не сможет использовать ее должным образом. Вода просто выведется, не выполнив свою функцию.

Вместо этого медик порекомендовал распределить весь суточный объем воды равномерно в течение дня, чтобы она использовалась для таких важных процессов, как пищеварение, увлажнение кожи, а также правильное функционирование клеток и головного мозга. В заключение специалист отметил, что жажда уже является симптомом обезвоживания, поэтому не нужно ждать ее появления, чтобы восполнить недостаток жидкости.

Ранее эндокринолог Мария Калошина заявила, что не стоит каждый день пытаться выпивать по два литра воды. По ее словам, человек должен рассчитать свою индивидуальную норму.