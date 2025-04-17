Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:36, 17 апреля 2025Забота о себе

Риск развития рака из-за колбасы и копченостей оценили

Онколог О'Риордан: Колбаса и копчености повышают риск рака кишки на 10 %
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Красное мясо, особенно мясные полуфабрикаты, существенно повышает вероятность развития онкологических заболеваний, предупредила онколог О'Риордан. Риск рака из-за колбасы и копченостей в рационе она оценила в беседе с изданием Mirror.

Врач заявила, что говядина, баранина, свинина и другие виды красного мяса могут повысить риск рака кишки. При этом она подчеркнула: нет необходимости полностью исключать этот продукт из рациона — стоит лишь ограничить его потребление 250 граммами, разделенными на три приема пищи в неделю.

Материалы по теме:
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Мясные полуфабрикаты же увеличивают риск развития рака значительно сильнее, предупредила О'Риордан. Она уточнила, что полуфабрикаты, как и табак с алкоголем, считаются канцерогенами первой группы.

Однако врач предупредила, что наибольшую угрозу здоровью несут мясные продукты с высокой степенью переработки. В подтверждение своих слов она сослалась на исследование 2023 года, показавшее, что у людей, которые употребляли больше всего ультраобработанных пищевых продуктов, риск развития рака в течение жизни повышен на 10 процентов.

Ранее невролог Дилан Винт назвал увеличивающий риск деменции продукт. По его словам, повышают вероятность развития нейродегенеративных заболеваний колбасы, копчености и другое обработанное красное мясо.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тут нет военного решения». Госдеп одним жестким словом описал происходящее на Украине

    Российскую звезду НХЛ обвинили в сексуальном насилии. Что натворил Артемий Панарин и как это скажется на его карьере?

    Мировые цены на нефть выросли до максимума с 7 апреля

    47-летняя ведущая «Дома-2» показала живот после родов со словами «имею претензии»

    В Кремле рассказали о судьбе подаренных Ким Чен Ыном Путину собак

    Заместителя экс-губернатора Курской области отправили в СИЗО

    Зеленский анонсировал санкции против российских журналистов

    Стало известно о готовности США принять на вооружение новый стратегический бомбардировщик

    Собака покусала пассажира на борту самолета и сорвала рейс

    Бульдог выступил на заседании Сената и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости