Риск развития рака из-за колбасы и копченостей оценили

Онколог О'Риордан: Колбаса и копчености повышают риск рака кишки на 10 %

Красное мясо, особенно мясные полуфабрикаты, существенно повышает вероятность развития онкологических заболеваний, предупредила онколог О'Риордан. Риск рака из-за колбасы и копченостей в рационе она оценила в беседе с изданием Mirror.

Врач заявила, что говядина, баранина, свинина и другие виды красного мяса могут повысить риск рака кишки. При этом она подчеркнула: нет необходимости полностью исключать этот продукт из рациона — стоит лишь ограничить его потребление 250 граммами, разделенными на три приема пищи в неделю.

Мясные полуфабрикаты же увеличивают риск развития рака значительно сильнее, предупредила О'Риордан. Она уточнила, что полуфабрикаты, как и табак с алкоголем, считаются канцерогенами первой группы.

Однако врач предупредила, что наибольшую угрозу здоровью несут мясные продукты с высокой степенью переработки. В подтверждение своих слов она сослалась на исследование 2023 года, показавшее, что у людей, которые употребляли больше всего ультраобработанных пищевых продуктов, риск развития рака в течение жизни повышен на 10 процентов.

Ранее невролог Дилан Винт назвал увеличивающий риск деменции продукт. По его словам, повышают вероятность развития нейродегенеративных заболеваний колбасы, копчености и другое обработанное красное мясо.