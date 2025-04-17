Россияне назвали главную причину трудностей на работе

hh.ru: Две трети россиян сталкиваются с трудностями на работе из-за руководства

Больше половины россиян (62 процента) сталкиваются с трудностями на работе из-за руководства. Главную причину этого назвали по итогам опроса hh.ru (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Опрос проводился в первом квартале 2025 года. Участие в нем приняли четыре тысячи российских соискателей. Среди респондентов не сталкивались с проблемами, которые замедляют их работу, только 17 процентов сотрудников. Чаще всего на рабочие сложности жалуются респонденты среднего и старшего возраста от 45 до 55 лет и старше (72 процента).

Главная причина проблем на работе, по мнению россиян, — организационные трудности: нечеткие задачи руководства, слишком большой объем работы, когда «не знаешь, за что хвататься» и отсутствие обратной связи от начальства. Так считают две трети (70 процентов) опрошенных.

Второй основной причиной стали нехватка нужного ПО или оборудования или устаревшая техника (48 процентов жалоб). На третьем месте — реорганизация, сокращения или постоянные изменения в компании (20 процентов). Реже (18 процентов) жаловались на обилие длинных совещаний и созвонов, которые не дают нормально выполнять задачи, а также (17 процентов) — на стресс и выгорание, из-за которых просто нет желания работать.

Как показал опрос HR-холдинга Ventra, более половины (почти 53 процента) опрошенных россиян задумываются об увольнении раз в год и реже. Рядовые сотрудники думают об уходе с работы чаще, чем руководители. При этом для почти 60 процентов опрошенных главным стимулом к увольнению служит полная финансовая свобода. При таком раскладе 31 процент из них были бы готовы «уйти в никуда».