Россияне стали больше тратиться на дачу

Почта Банк: С начала года траты россиян на дачные принадлежности выросли на 17 %

С начала 2025 года расходы россиян на садовые и дачные принадлежности выросли на 17 процентов. О том, что они стали больше тратиться на дачу, сообщили эксперты Почта Банка, пишут «Известия».

Специалисты отметили, что число покупок таких товаров повысилось на 18 процентов. Между тем средний чек на товары для дачи и сада почти не изменился, составив 601 рубль.

Эксперты связали общий рост трат сезонным спросом на инвентарь для сада и огорода, на саженцы деревьев и кустарников, растения в горшках, семена и луковицы цветов, а также на удобрения и пестициды. Кроме того, граждане стали проводить все больше времени на даче, что определило увеличение затрат на сопутствующие товары.

В то же время аналитики указали, что на рынке увеличилось число российских производителей с оптимальными ценами на продукцию растениеводства и семеноводства. Они подчеркнули, что около 76 процентов приобретений таких товаров приходится на женщин, причем их средний чек оказался на 39 процентов меньше, чем у мужчин. «Эксперты Почта Банка объясняют это тем, что женщины чаще выбирают недорогие товары, к примеру, определенные сорта растений и цветов. В то же время мужчины в основном покупают более дорогостоящую садовую технику и инвентарь», — заключили специалисты финансовой организации.

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