Россиянина едва не убило сорвавшееся ограждение мусорной площадки

Жителя Екатеринбурга едва не убило сорвавшееся ограждение мусорной площадки

Жителя Екатеринбурга едва не убило сорвавшееся ограждение мусорной площадки. Случившееся с россиянином попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На представленном ролике видно, как мужчина бежит по тропинке. Внезапно порывом ветра перед ним разрушается металлическая конструкция. Горожанину удается увернуться.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге из трубы возле дороги вылетел огромный черный резиновый шар и сбил проходившего мимо мужчину. Диаметр резинового изделия составил тогда около полуметра.

Данных о состоянии пострадавшего не приводилось.

Еще раньше в Петербурге 60-летняя пенсионерка попала в реанимацию из-за ветки клена, которая упала на нее при шквальном ветре.