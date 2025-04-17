Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:38, 17 апреля 2025Россия

Россиянина едва не убило сорвавшееся ограждение мусорной площадки

Жителя Екатеринбурга едва не убило сорвавшееся ограждение мусорной площадки
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Жителя Екатеринбурга едва не убило сорвавшееся ограждение мусорной площадки. Случившееся с россиянином попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На представленном ролике видно, как мужчина бежит по тропинке. Внезапно порывом ветра перед ним разрушается металлическая конструкция. Горожанину удается увернуться.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге из трубы возле дороги вылетел огромный черный резиновый шар и сбил проходившего мимо мужчину. Диаметр резинового изделия составил тогда около полуметра.

Данных о состоянии пострадавшего не приводилось.

Еще раньше в Петербурге 60-летняя пенсионерка попала в реанимацию из-за ветки клена, которая упала на нее при шквальном ветре.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший замначальника Генштаба хочет отправиться на СВО. Он готов стать солдатом, чтобы не оказаться в колонии

    Олимпийская чемпионка рассказала о потере мотивации российскими биатлонистами

    Борщевик в России пообещали победить в 2025 году

    Собаки со всей России поучаствовали в соревнованиях за звание лучшей ищейки

    ВСУ атаковали Ростовскую область

    Три человека стали жертвами лобового ДТП на российской трассе

    Мужчину осудили на 14 лет за попытку подрыва военной техники ВС России

    Суд отдал Татьяне Ким долю Бакальчука в Wildberries

    В США спрогнозировали взятие Россией Киева, Сум и Одессы

    Путешественник поехал в Южную Корею за уколами из спермы лосося и поделился результатом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости