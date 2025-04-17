Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:38, 17 апреля 2025Наука и техника

Российские бойцы повысили защищенность «Зоопарка»

Бойцы ВС России оснастили РЛС «Зоопарк» дополнительной защитой от дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Wikipedia

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России повысили защищенность радиолокационной станции (РЛС) контрбатарейной борьбы «Зоопарк-1М». На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На фотографии видна РЛС 1Л260 «Зоопарк-1М», корпус которой оснастили резинотканевыми экранами. Радар и переднюю часть машины прикрыли решетчатыми экранами. Дополнительные конструкции призваны защитить РЛС от дронов-камикадзе с кумулятивными боеприпасами.

РЛС «Зоопарк-1М» предназначена для обнаружения огневых позиций противника. Комплекс обнаруживает летящие боеприпасы и вычисляет точку старта и предполагаемое место падения. Машина на гусеничном шасси получила стальную противопульную броню.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Ранее в апреле Минобороны России сообщило, что артиллеристы Кантемировской дивизии группировки российских войск «Запад» освоили новый звукометрический комплекс артиллерийской разведки, который позволит обнаруживать орудия противника по звуку выстрела.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина высказался о переговорах России и США

    Экс-возлюбленная российского миллиардера снялась без макияжа на отдыхе с молодым партнером

    Раскрыто отношение россиян к сленгу зумеров

    Россиянин с ножом напал на пьяного сожителя матери и сам позвонил в полицию

    В российском регионе пройдет турнир по поеданию беригов и выпиванию джомбы

    Центробанк Турции неожиданно резко поднял ключевую ставку

    Молодого бойфренда Шер сняли с полуголыми девушками

    Названа еще одна причина роста цен на смартфоны

    Назван критический возраст для отказа от алкоголя

    В МИД высказались о готовности восстановления отношений с Грузией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости