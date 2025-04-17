Российский банкир обжаловал арест по новому делу о мошенничестве и создании ОПГ

В Москве экс-владелец «Югры» Хотин обжаловал арест по новому делу о создании ОПГ

В Москве бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин обжаловал арест по новому делу о мошенничестве и создании ОПГ. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, защита банкира обжаловала его арест по новому делу о мошенничестве и создании преступного сообщества. В суде зарегистрирована апелляционная жалоба, дата рассмотрения еще не назначена.

В марте 2024 года суд приговорил его к девяти годам колонии по статье о растрате 23,6 миллиарда рублей, после чего приставы подали к нему 13 исков о взыскании имущества, касающихся полутора миллионов квадратных метров офисов и торговых помещений в Москве. В рамках решений по заявлениям были изъяты в пользу государства здание отеля Four Seasons напротив Кремля, бизнес-центр «Агат» и другие объекты недвижимости.

10 апреля сообщалось, что Хотина арестовали по новому делу о мошенничестве.