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23:31, 17 апреля 2025Бывший СССР

Российский боец заявил о нехватке у ВСУ людей

Штурмовик Саб заявил, что ВСУ испытывают нехватку людей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку людей в районе населенного пункта Елизаветовка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом РИА Новости заявил командир штурмового взвода 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады с позывным Саб.

Боец отметил, что украинское командование направило в тот район больше ударных дронов. По его словам, вероятно, там у противника есть стратегическая точка, которую надо оборонять всеми силами.

Российская армия взяла Елизаветовку под контроль 13 апреля. Территорию заняли военные из группировки «Центр». По данным Минобороны, также удалось нанести поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии.

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