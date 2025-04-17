Российский участник СВО рассказал о первом бое с солдатами ВСУ

RT: Российский военный в первом бою в одиночку уничтожил шестерых солдат ВСУ

Российский участник специальной военной операции (СВО) с позывным Север рассказал о первом бое с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, ему удалось в одиночку уничтожить шестерых солдат и занять опорный пункт противника, его историю публикует RT.

По данным издания, житель Камчатки заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО в начале 2025 года. Военный сразу попал на волчанское направление, где велись ожесточенные бои.

Со слов командира бойца, 22 февраля тот сумел подобраться к опорному пункту ВСУ и подорвать танковую мину возле подвала, где находились два украинских боевика, после чего он занял позицию и в одиночку удерживал ее в течение полутора месяцев — до 5 апреля. Воду и еду ему в течение нескольких недель сбрасывали с коптеров.

Военнослужащий уточнил, что за это время ему удалось ликвидировать и другие близлежащие позиции противника — подорвать три танковые мины и уничтожить шесть человек. Россиянина представили к ордену Мужества.

При этом Север признался, что идти на первое боевое задание ему было страшно. «В мирной жизни у меня не было военных навыков, всему научился в период подготовки, и в полку командиры, сослуживцы тоже подсказывали», — заключил он.

Ранее снайпер Вооруженных сил России с позывным Мага рассказал, что три дня ждал снайпера ВСУ для противостояния в ходе боев в Угледаре в Донецкой народной республике.