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08:32, 17 апреля 2025Силовые структуры

Российский военный решил уклониться от службы и отказался в колонии особого режима

В Томске военного Габдрахимова приговорили к 6,5 года за уклонение от службы
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Томский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении Сергея Габдрахимова, который решил уклониться от военной службы и не явился в воинскую часть летом 2024 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

Как установил суд, мужчина убыл в Томскую область 1 июля 2024 года. Сотрудники полиции смогли найти его только спустя четыре месяца.

Его приговорили к 6,5 года колонии особого режима, сложив приговор с ранее вынесенным.

Ранее тот же суд приговорил к 5,5 года колонии военного Никиту Втюрина, который решил уклониться от службы и не явился в воинскую часть.

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