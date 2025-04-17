Российский военный решил уклониться от службы и отказался в колонии особого режима

В Томске военного Габдрахимова приговорили к 6,5 года за уклонение от службы

Томский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении Сергея Габдрахимова, который решил уклониться от военной службы и не явился в воинскую часть летом 2024 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

Как установил суд, мужчина убыл в Томскую область 1 июля 2024 года. Сотрудники полиции смогли найти его только спустя четыре месяца.

Его приговорили к 6,5 года колонии особого режима, сложив приговор с ранее вынесенным.

Ранее тот же суд приговорил к 5,5 года колонии военного Никиту Втюрина, который решил уклониться от службы и не явился в воинскую часть.