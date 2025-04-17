Сбежавший от мобилизации на резиновой лодке одессит рассказал о приеме в России

Сбежавшие от мобилизации на лодке рассказали, что военные РФ напоили их чаем

Житель Одессы Андрей Березовский, бежавший от мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) на резиновой лодке, рассказал РИА Новости о приеме в России.

Березовский вместе с другом Станиславом Стояновым в июне прошлого года переправились на резиновой лодке через Днепр и сдались российским десантникам на Кинбурнской косе.

«Сдались российским военным, они нас досмотрели, обыскали, убедились, что мы не представляем никакой опасности, и угостили нас чаем», — рассказал одессит.

По его словам, они прошли проверки и тесты, в том числе на полиграфе.

Ранее Стоянов рассказал, что идея о побеге у него появилась, когда он попал в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Сбежав из ТЦК, мужчина встретился с Березовским, и совместно они начали готовиться к осуществлению плана — купили вещи, лодку, мотор, а также оценили, откуда лучше начать путь и сколько он примерно займет.