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15:55, 17 апреля 2025Наука и техника

В Windows 11 добавили новые «Ножницы»

Инструмент Ножницы в Windows 11 начали использовать для копирования текста
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Windows / Unsplash

Компания Microsoft обновила встроенное в Windows 11 приложение «Ножницы» (Snipping Tool). На это обратило внимание издание XDA.

«Ножницы» — сервисный инструмент, который позволяет захватывать определенную область экрана и делать скриншот. С обновлением операционной системы программа получила новые функции. Так, теперь пользователи могут выделить фрагмент экрана и скопировать текст, находящийся в этой области.

По словам журналистов XDA, новая функция позволяет быстро извлекать текст из веб-страниц или изображений и переносить его в буфер обмена — для этого нужно нажать на соответствующую кнопку. Для начала редактирования можно нажать на кнопку «Дополнительные параметры», чтобы удалить переносы или форматировать текст.

Новая версия «Ножниц» доступна для участников программы бета-тестирования Windows Insider. Вероятно, функция будет доступна для всех пользователей Windows 11 в ближайшие месяцы.

Приложение «Ножницы» (Snipping Tool) появилось в операционных системах Microsoft в 2007 году, начиная с Windows Vista. Программа может сохранять скриншоты в формате PNG, GIF и JPEG, а также как веб-страницу HTML.

Последний раз Microsoft обновляла приложение «Ножницы» в январе 2024 года. Сервис получил продвинутый редактор изображений.

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