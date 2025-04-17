Собака спасла заблудившегося двухлетнего ребенка от пум

В США собака спасла двухлетнего ребенка от пум

В штате Аризона, США, маленького ребенка, заблудившегося в глуши, спасли благодаря собаке. Об этом пишет People.

Двухлетний Боден Аллен ушел вечером из дома в пижамных штанах и пропал. Его тщетно искали около 16 часов. Спасатели серьезно опасались за жизнь ребенка, поскольку во время поисков заметили в окрестностях двух пум.

Мальчик нашелся на ранчо Скотти Дантона, расположенном в 11 километрах от его дома. Дантон рассказал, что ребенка обнаружил его пес Буфорд, пока охранял ранчо от койотов. По словам мужчины, Буфорд любит детей, поэтому он тут же принялся защищать Аллена и отвел его в безопасное место.

Ребенок не пострадал, но был сильно расстроен. Он рассказал, что потерялся, а потом сидел под деревом, пока к нему не вышел Буфорд. Как замечает Дантон, чтобы оказаться рядом с ранчо, Аллен в одиночку преодолел несколько горных хребтов. «Такое для двухлетнего мальчика — просто безумие», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в Индии немецкая овчарка спасла хозяина от агрессивного тигра ценой своей жизни. Хотя тигр был крупнее, пес бесстрашно отбивал его атаки.

