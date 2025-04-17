Трамп повесил в Белом доме портрет с окровавленным лицом

Миллиардер Сакс: Трамп повесил в Белом доме портрет со сценой покушения

Президент США Дональд Трамп повесил в Белом доме портрет со сценой покушения, совершенного в июле 2024 года на его предвыборном митинге. Об этом сообщил близкий к американскому лидеру миллиардер Дэвид Сакс, курирующий в его администрации вопросы с криптовалютами, в своем аккаунте в социальной сети X.

«В Белом доме висит новый портрет, и он потрясающий», — сообщил миллиардер.

На картине изображен американский лидер с окровавленным лицом, поднимающий кулак. Его окружают телохранители, стремясь увести со сцены. Портрет срисован со знаменитого снимка, сделанного сразу после покушения и набравшего популярность.

Ранее Трамп выразил недовольство из-за своего портрета в Капитолии штата Колорадо. Американский лидер счел, что его изображение было сильно искажено.