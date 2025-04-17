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11:55, 17 апреля 2025Силовые структуры

Участника вторжения ВСУ в Курскую область осудили на 16 лет

Суд назначил военному ВСУ 16 лет колонии по делу о теракте в Курской области
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

2-й Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы стрелка 41-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) за террористическую деятельность в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Мужчина признан виновным по пунктам «а, в» части 2 статьи 205 («Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 27 августа 2024 года осужденный с автоматом и взрывными устройствами с другими украинскими военными на бронеавтомобиле «МаxxPro» вторгся в Кореневский район. Он блокировал сего Журавли и удерживал его под вооруженным контролем. Кроме того, Чмиль участвовал в оборудовании наблюдательно-огневых позиций и мероприятиях, направленных на противодействие российским военнослужащим.

Ранее стало известно, что в Курской области суд приговорил к 15 годам лишения свободы военного Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолия Долинко по делу о теракте.

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