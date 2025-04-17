В ДНР взятому в плен гранатометчику нацбатальона ВСУ дали 12 лет колонии

Суд дал 12 лет колонии гранатометчику нацбатальона ВСУ Гурину, плененному в ДНР

Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы стрелка-гранатометчика Владислава Гурина из запрещенного в России террористического нацбатальона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ФСБ по Южному военному округу.

Осужденный первые три года из назначенного срока проведет в тюрьме, а затем в исправительной колонии строгого режима. Приговор вынесен на основании материалов ФСБ.

Суд установил, что в мае 2024 года рядовой был призван на военную службу в ВСУ по мобилизации. Через месяц он добровольно перевелся в нацбатальон и в его составе участвовал в боевых действиях у населенного пункта Дружковка в Донецкой народной республике (ДНР). В августе 2024 года Гурин был взят в плен российскими военнослужащими.

Ранее сообщалось, что в Курской области суд приговорил к 15 годам лишения свободы военного ВСУ Анатолия Долинко по делу о теракте.