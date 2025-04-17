Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:50, 17 апреля 2025Мир

В Европе обеспокоились из-за встречи Мелони с Трампом

Politico: Европейские чиновники обеспокоены планами Мелони встретиться с Трампом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: SHAWN THEW/POOL / Pool / Reuters

Чиновники в Европе обеспокоены планами премьер-министра Италии Джорджии Мелони встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Politico.

«Высокопоставленные европейские чиновники обеспокоены поездкой премьер-министра Италии Джорджии Мелони в Вашингтон в четверг для встречи с президентом Дональдом Трампом, поскольку торговые переговоры находятся на грани срыва. Но они также знают, что она может стать для них лучшим шансом ослабить трансатлантическую напряженность», — говорится в материале.

В частности, европейцы переживают о том, как будет выглядеть лидер, который едет на встречу с Трампом всего через неделю после того, как тот заявил, что другие страны «звонят и целуют в зад» при обсуждении тарифов.

Ранее Мелони заявила, что торговые угрозы президента США являются частью его переговорной тактики. По информации Politico, она намерена добиться от Трампа уступок во время встречи с ним в Вашингтоне 17 апреля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия должна сделать то же самое». Президент Финляндии поговорил с Зеленским и обратился с призывом к Москве

    В Европе обеспокоились из-за встречи Мелони с Трампом

    Появились кадры с места штурма удерживаемого ВСУ монастыря в Курской области

    В Харьковской области нанесли удары по иностранным наемникам

    ВСУ столкнулись с проблемой при попытках перехвата российских бойцов на мотоциклах

    Появились кадры пожара на ТЭЦ в Москве

    Раскрыты новые данные о штурме удерживаемого ВСУ монастыря в Курской области

    Эмир Катара Аль Тани отправился в Москву для встречи с Путиным

    Российский военный решил уклониться от службы и отказался в колонии особого режима

    Врач назвал два опасных для сердца вида кофе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости