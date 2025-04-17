В Европе пожаловались на игнорирование со стороны команды Трампа

NYT: Администрация Трампа игнорирует мнение европейских союзников

Европейские чиновники пожаловались на то, что представители администрации президента США Дональда Трампа игнорируют мнение союзников и принимают внешнеполитические решения в одностороннем порядке. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники.

«[Администрация Трампа] не особо заинтересована в том, что скажут европейцы. Они придерживаются одностороннего подхода и не особо советуются», — заявил изданию неназванный европейский чиновник на условиях анонимности.

В качестве примера издание приводит ситуацию, когда представители США не посчитали нужным предупредить союзников из Европы о возобновлении переговоров с Ираном.

Ранее появилась информация, что Европа ищет способ связаться с президентом США Дональдом Трампом напрямую из-за наличия сомнений в том, что его помощники говорят от его имени.