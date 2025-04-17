В Евросоюзе отложили запрет на СПГ из России

Reuters: Евросоюз отложил запрет на СПГ из России ради торга в переговорах с США

В Евросоюзе отказались от запрета на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в рамках будущих санкций. Об этом сообщает агентство Reuters.

Европейские чиновники уточнили, что от идеи отказались из-за сопротивления со стороны руководств ряда стран-членов ЕС. Власти испытывают неуверенность в альтернативных источниках энергии, а также хотят сохранить более сильную позицию в переговорах с США.

Сейчас Еврокомиссия намерена составить новую «дорожную карту» постепенного отказа Евросоюза от российских энергоресурсов к 2027 году. Предполагается, что документ будет опубликован 6 мая: возможно, в него включат такие ограничения, как тарифы и квоты.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на руководителей крупнейших газовых компаний Европы написало, что торговая война с Евросоюзом, которую развязал президент США Дональд Трамп, говорит, что увеличение поставок газа из России может быть хорошей идеей. В материале также указывается на чрезмерную зависимость от американского СПГ.