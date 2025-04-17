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20:39, 17 апреля 2025Бывший СССР

В Киеве назвали возможную дату объявления общего перемирия

Нардеп Гончаренко: В Париже обсуждают возможность объявления общего перемирия
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Париже обсуждают возможность объявления общего перемирия. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По данным нардепа, в качестве даты, когда будет объявлено перемирие, рассматривается 20 апреля. Источник это информации Гончаренко не раскрыл.

16 апреля Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине. Против их продления проголосовал лишь Алексей Гончаренко.

Ранее депутат Рады Артем Дмитрук рассказал, что парламентарии перед голосованием за продление военного положения получили сообщение с угрозой. В нем говорится, что в случае отрицательного результата на голосование против нардепов будут приняты меры, однако не уточняется, какие именно.

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