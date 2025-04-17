В Кремле обвинили Европу в продолжении конфликта на Украине

Россия фиксирует с европейской стороны настроенность на продолжение конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«К сожалению, от европейцев мы видим ориентированность на продолжение войны», — сказал представитель Кремля.
В то же время Песков выразил надежду на то, что Киев и страны Европейского союза проявят готовность к поиску путей мирного урегулирования.
Ранее газета Le Figaro сообщала, что высокопоставленные военные в странах Европы готовятся к потенциальной конфронтации с Россией в виде гибридного конфликта или даже прямого боевого столкновения.