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12:58, 17 апреля 2025Мир

В Кремле обвинили Европу в продолжении конфликта на Украине

Песков: Мы видим от европейцев ориентированность на продолжение войны
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Россия фиксирует с европейской стороны настроенность на продолжение конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«К сожалению, от европейцев мы видим ориентированность на продолжение войны», — сказал представитель Кремля.

В то же время Песков выразил надежду на то, что Киев и страны Европейского союза проявят готовность к поиску путей мирного урегулирования.

Ранее газета Le Figaro сообщала, что высокопоставленные военные в странах Европы готовятся к потенциальной конфронтации с Россией в виде гибридного конфликта или даже прямого боевого столкновения.

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