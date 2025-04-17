В Кремле раскрыли основных участников мирного процесса по Украине

Основная работа по урегулированию конфликта на Украине ведется между Россией и США. Главных участников мирного процесса раскрыл пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Основной трек, по которому ведется работа по теме украинского урегулирования, — это российско-американские контакты», — сообщил официальный представитель Кремля.
Песков добавил, что взаимодействие России и США в этом направлении «продолжается».
Ранее представитель Кремля сообщил, что президент США Дональд Трамп осведомлен о переговорах своего российского коллеги Владимира Путина и спецпосланника Белого дома Стива Уиткоффа.