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14:33, 17 апреля 2025Мир

В Кремле раскрыли основных участников мирного процесса по Украине

Песков: Основная работа по урегулированию на Украине ведется между Россией и США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Основная работа по урегулированию конфликта на Украине ведется между Россией и США. Главных участников мирного процесса раскрыл пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Основной трек, по которому ведется работа по теме украинского урегулирования, — это российско-американские контакты», — сообщил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что взаимодействие России и США в этом направлении «продолжается».

Ранее представитель Кремля сообщил, что президент США Дональд Трамп осведомлен о переговорах своего российского коллеги Владимира Путина и спецпосланника Белого дома Стива Уиткоффа.

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