В Кремле раскрыли основных участников мирного процесса по Украине

Песков: Основная работа по урегулированию на Украине ведется между Россией и США

Основная работа по урегулированию конфликта на Украине ведется между Россией и США. Главных участников мирного процесса раскрыл пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Основной трек, по которому ведется работа по теме украинского урегулирования, — это российско-американские контакты», — сообщил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что взаимодействие России и США в этом направлении «продолжается».

Ранее представитель Кремля сообщил, что президент США Дональд Трамп осведомлен о переговорах своего российского коллеги Владимира Путина и спецпосланника Белого дома Стива Уиткоффа.