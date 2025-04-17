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14:53, 17 апреля 2025Мир

В Кремле рассказали о трудностях в переговорах по Украине

Песков: Переговоры России и США по Украине продвигаются достаточно сложно
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине между Россией и США продвигаются достаточно сложно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Пока концентрируемся на наших контактах с американцами. Тем более, что дело продвигается достаточно сложно», — сообщил представитель Кремля.

Также Песков выразил обеспокоенность позицией европейских стран, которые, по его словам, оказывают давление на Киев в пользу продолжения боевых действий.

Ранее пресс-секретарь российского лидера заявил, что Россия ждет от Европы и Украины ориентированности на урегулирование конфликта. Однако, на данный момент, Москва видит нацеленность европейцев на продолжение конфликта.

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