В Кремле рассказали о трудностях в переговорах по Украине

Песков: Переговоры России и США по Украине продвигаются достаточно сложно

Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине между Россией и США продвигаются достаточно сложно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Пока концентрируемся на наших контактах с американцами. Тем более, что дело продвигается достаточно сложно», — сообщил представитель Кремля.

Также Песков выразил обеспокоенность позицией европейских стран, которые, по его словам, оказывают давление на Киев в пользу продолжения боевых действий.

Ранее пресс-секретарь российского лидера заявил, что Россия ждет от Европы и Украины ориентированности на урегулирование конфликта. Однако, на данный момент, Москва видит нацеленность европейцев на продолжение конфликта.