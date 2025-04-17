В Кремле высказались о возможном послании Путину от лидера Ирана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сможет передать президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в ходе встречи в Москве. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«У него будет возможность передать послание от верховного лидера Ирана президенту Путину», — сообщил Песков.
14 апреля официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова подтвердила, что Россия ожидает визит в Москву иранской делегации для переговоров с главой МИД Сергеем Лавровым.
Ранее стало известно, что Аракчи посетит Москву для обсуждения с российской стороной прошедших переговоров представителей Тегерана и Вашингтона.