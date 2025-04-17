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12:49, 17 апреля 2025Мир

В Кремле высказались о возможном послании Путину от лидера Ирана

Песков: Глава МИД Ирана Аракчи сможет передать Путину послание от Хаменеи
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сможет передать президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в ходе встречи в Москве. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«У него будет возможность передать послание от верховного лидера Ирана президенту Путину», — сообщил Песков.

14 апреля официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова подтвердила, что Россия ожидает визит в Москву иранской делегации для переговоров с главой МИД Сергеем Лавровым.

Ранее стало известно, что Аракчи посетит Москву для обсуждения с российской стороной прошедших переговоров представителей Тегерана и Вашингтона.

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