Мирошник: Одностороннее продление моратория на удары по энергетике бессмысленно

Нет смысла в продлении моратория на удары по энергетической инфраструктуре, если его будет соблюдать лишь одна сторона. Об этом в беседе с «Известиями» заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Россия продемонстрировала свои возможности как договороспособная сторона, которая может взять на себя те или иные обязательства. Чего, к сожалению, не скажешь об Украине», — пояснил дипломат. Он отметил, что за соблюдением моратория следили США, и теперь все последующие решения касательно соглашения будут приниматься Москвой и Вашингтоном.

Мирошник отметил, что США получают всю информацию о нарушениях Украиной условий моратория. По окончании его действия они должны будут сделать выводы. Чиновник допустил, что в итоге Вашингтон может отказаться от продолжения помощи Киеву.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти Киева де-факто не придерживаются моратория на удары по энергообъектам.