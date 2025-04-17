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00:38, 17 апреля 2025Мир

В МИД прокомментировали возможное продление моратория на удары по энергетике Украины

Мирошник: Одностороннее продление моратория на удары по энергетике бессмысленно
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Нет смысла в продлении моратория на удары по энергетической инфраструктуре, если его будет соблюдать лишь одна сторона. Об этом в беседе с «Известиями» заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Россия продемонстрировала свои возможности как договороспособная сторона, которая может взять на себя те или иные обязательства. Чего, к сожалению, не скажешь об Украине», — пояснил дипломат. Он отметил, что за соблюдением моратория следили США, и теперь все последующие решения касательно соглашения будут приниматься Москвой и Вашингтоном.

Мирошник отметил, что США получают всю информацию о нарушениях Украиной условий моратория. По окончании его действия они должны будут сделать выводы. Чиновник допустил, что в итоге Вашингтон может отказаться от продолжения помощи Киеву.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти Киева де-факто не придерживаются моратория на удары по энергообъектам.

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