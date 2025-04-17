В Москве у фуры на ходу отвалилось колесо и прилетело женщине в голову

В Москве у грузовой «газели» на ходу отвалилось колесо и прилетело женщине в голову. Момент инцидента попал на видео, соответствующие кадры опубликовал телеканал «360».
На представленном ролике видно, как горожане движутся по тротуару. Внезапно одну из женщин сбивает с ног летящее колесо. Несчастная пытается подняться, ей на помощь приходят прохожие.
О состоянии пострадавшей данных не поступало.
До этого стало известно, что на Московской кольцевой автомобильной дороге у грузовика на ходу отвалилось колесо и ударило в машину. Тогда никто из участников дорожного движения не пострадал.
Еще раньше серьезная авария произошла в столичном районе Чертаново. В ней также пострадали четыре человека. Сразу после случившегося предварительной версией ДТП была назвала неудачная попытка водителя избежать столкновения.