В Москве у фуры на ходу отвалилось колесо и прилетело женщине в голову

«360»: Отвалившееся от фуры колесо прилетело москвичке прямо в голову

В Москве у грузовой «газели» на ходу отвалилось колесо и прилетело женщине в голову. Момент инцидента попал на видео, соответствующие кадры опубликовал телеканал «360».

На представленном ролике видно, как горожане движутся по тротуару. Внезапно одну из женщин сбивает с ног летящее колесо. Несчастная пытается подняться, ей на помощь приходят прохожие.

О состоянии пострадавшей данных не поступало.

До этого стало известно, что на Московской кольцевой автомобильной дороге у грузовика на ходу отвалилось колесо и ударило в машину. Тогда никто из участников дорожного движения не пострадал.

Еще раньше серьезная авария произошла в столичном районе Чертаново. В ней также пострадали четыре человека. Сразу после случившегося предварительной версией ДТП была назвала неудачная попытка водителя избежать столкновения.