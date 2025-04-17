В освобожденном населенном пункте под Суджей нашли обезглавленную девочку

Aif.ru: В освобожденном селе под Суджей нашли обезглавленную девочку

В освобожденном после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенном пункте в районе Суджи Курской области нашли 10-летнюю обезглавленную девочку. Об этом сообщил российский штурмовик с позывным Добрый, пишет aif.ru.

По словам военнослужащего, российские разведчики неоднократно находили не переживших оккупацию детей в Суджанском районе. «Человек пять было детей», – заключил он.

Среди них была девочка с отрубленной головой в возрасте до 10 лет, добавил боец с позывным Добрый.

Как пишет издание, российские военные не раз обнаруживали на освобожденных территориях тела мирных жителей в колодцах, огородах и домах.

Ранее житель Курской области рассказал о расправе бойцов ВСУ над детьми. По его словам, украинские солдаты устроили охоту за пытавшимися уехать россиянами.