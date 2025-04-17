В России допустили подготовку удара «невиданной силы» по Украине

«Царьград»: Россия может нанести удар невиданной силы по объектам Украины

После того как мораторий на удары по объектам энергетики прекратит свое действие, Россия может нанести удар невиданной силы, который может охватить всю территорию Украины. Об этом сообщает «Царьград».

Военный аналитик Алексей Суконкин считает, что на такое развитие событий указывает ответ пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова о возможном продлении Россией моратория. «Суконкин обратил внимание на тональность ответа, охарактеризовав ее как "исключительно пронзительную" и намекающую на масштабный ответный удар», — говорится в материале.

По мнению других экспертов, Россия за время действия моратория накопила большой арсенал. Отмечается, что основными целями возможного удара могут стать пункты временной дислокации и арсеналы с ракетными боеприпасами, особенно на приграничных территориях.

В марте Москва и Вашингтон согласовали перечень объектов энергетики, по которым в течение месяца, начиная с 18 марта 2025 года, Вооруженные силы Украины (ВСУ) и Россия отказываются наносить удары. Несмотря на это, Минобороны России ежедневно сообщает об атаках ВСУ по энергообъектам России. Москва тем временем продолжает придерживаться моратория на удары по украинским энергетическим объектам, заявлял Песков.

Позднее Песков сообщал, что продление моратория на удары по энергетике зависит от решения президента России Владимира Путина.