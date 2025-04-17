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10:37, 17 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на призыв президента Финляндии к полному прекращению огня

Депутат Журова: Переговоры о прекращении огня должны проходить с участием России
Юлия Сычева
Александр Стубб

Александр Стубб. Фото: Hannah McKay / Pool / Reuters

Переговоры о прекращении огня между Россией и Украиной не могут проходить без участия Москвы и подписания соответствующих документов, считает депутат Светлана Журова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что провел переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, подчеркнув, что считает его своим другом. По его словам, Киев согласился на полное и безоговорочное прекращение огня, поэтому он обратился к Москве с аналогичным призывом.

Депутат Журова считает, что переговоры о перемирии должны решаться между российской и украинской сторонами или в формате трехсторонних переговоров. Призывы к прекращению огня, на ее взгляд, уместны на площадке ООН или в Брюсселе, но никак не в Финляндии. Подобные заявления, по мнению парламентария, могут быть попыткой пиара.

«Должны быть какие-то документы, которые закрепляют намерение прекратить огонь, чтобы всем были понятны условия. Без документов эти заявления ничего не стоят», — считает депутат.

Ранее Стубб призвал Запад «принудить к миру» Россию, поскольку она якобы затягивает мирное урегулирование конфликта на Украине. По его мнению, Москва выбрала тактику выдвижения новых условий, из-за которых переговорный процесс якобы затягивается. При этом ранее политик призывал вооружить Украину до зубов, чтобы она использовала тактику сдерживания.

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